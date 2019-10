Gloednieuw wonen op monumentaal Veldwijk kan al over twee jaar in Ermelo

Katholieke kerk in Harderwijk zet breed in op Allerzie­len om zich op de kaart te zetten

12:01 Zieltjes winnen is niet de insteek. Maar de katholieke kerk in Harderwijk is wel een koers ingeslagen waarbij de blik gericht is buiten de eigen parochie. ,,We willen graag naar buiten treden om mensen meer te laten zien wat we doen", zegt de lokale bestuursvoorzitter Paul Kempers. De openbare uitnodiging om tijdens Allerzielen de overledenen te herdenken past in dat plaatje.