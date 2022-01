Gloednieuwe kanaalbrug in Wapenveld alweer op de schop

VIDEO Camping in Epe weer geteisterd door brand: vijfde incident in korte tijd

Opnieuw is afgelopen nacht een chalet op De Koekamp in Epe uitgebrand. De camping aan de Tongerenseweg was de afgelopen maanden veelvuldig doelwit van brandstichtingen. Dit was het vijfde (!) geval in nog geen twee maanden.

11:52