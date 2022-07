Goedgekeurde plannen voor fietspad drijven bootjesbaas Bert tot wanhoop: ‘Doe er alles aan om het tegen te houden’

Slepende burenruzie in Wapenveld escaleert: ‘Ik heb de bril van z'n neus geslagen’

De sfeer is er al jaren om te snijden. Na een nieuw incident aan het Wapenvelder Zand mengt waarnemend burgemeester Jan Willem Wiggers zich in het conflict dat het buurtje in zijn greep houdt. In zijn rol als burgervader van de gemeente Heerde doet hij een beroep op alle kemphanen om in afwachting van de lopende procedures het hoofd koel te houden.

9 juli