Goedkope huurwoning? Nergens in de regio moet je daar zo lang op wachten als in Putten

Ook voor de iets duurdere huizen is in Putten de inschrijfduur nog minstens 11 jaar. Dat blijkt uit de cijfers over 2018 van Woningstichting Putten (WSP). Putten is daarmee koploper in de regio Noord-Veluwe. Op de tweede plek komt Nunspeet, waar je voor de goedkoopste eengezinswoning minimaal een inschrijfduur van bijna 9 jaar moet hebben. Bij de iets duurdere eengezinswoningen komen Harderwijk en Nunspeet in de buurt van Putten (respectievelijk 10,9 en 10,3 jaar).