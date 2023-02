Gratis biobakje voor inwoners gemeente Putten: ‘Uw afval heeft de toekomst’

De actie start om 17.00 uur. Dan deelt wethouder Van Nieuwenhuizen de eerste biobakjes uit bij de servicebalie in het gemeentehuis. Het is de aftrap van de campagne ‘Uw afval heeft de toekomst’. Hiermee is het de bedoeling dat inwoners gemotiveerd worden om hun gft+e-afval, maar ook oud textiel en kleding te scheiden.

Teveel gft+e

De gemeente Putten doet het goed op het gebied van afvalinzameling, meldt de gemeente zelf. De hoeveelheid restafval in Putten is met 66 kilo per inwoner per jaar beduidend lager dan bij gemeenten van vergelijkbare omvang (128 kilo per inwoner). Ook de totale hoeveelheid huishoudelijk afval is met 385 kilo per inwoner lager dan elders (535 kilo per inwoner). Dit blijkt uit de Benchmark Afval 2022. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat er nog wel teveel gft+e in het restafval terecht komt. Daarom lanceert de gemeente Putten deze campagne.