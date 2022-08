Gratis tampons en maandverband voor Hattemse minima: ‘Ook hier zitten mensen financieel in de knel’

Problemen bij forse renovatie Grote Kerk in Elburg: ‘Gaat in de miljoen lopen’

De Grote Kerk in Elburg is er slechter aan toe dan gedacht. De veertiende-eeuwse kerk is al sinds 2017 in renovatie, maar nu blijkt ook de gewelfconstructie niet in orde. Een project dat zo’n miljoen euro gaat kosten. ,,Het is een konijn uit de hoge hoed.’’

19 augustus