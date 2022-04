Griep hakt erin: flink meer overlijdens, in Gelderland is oversterfte groot

We gaan weer naar de camping, maar waar is een plekje?

De verkoop van nieuwe caravans en campers bereikte in het eerste kwartaal van dit jaar het hoogste niveau in de laatste tien jaar. Tegelijkertijd neemt het aantal kampeerplaatsen op campings af. Dat gaat wringen, verwachten camper- en caravanorganisaties. ‘Wie met de caravan of tentje op pad wil deze zomer, moet snel een plekje zoeken’.

24 april