Grimmige afrekening in Epe: politiek zet na halve eeuw streep door Nieuwe Lijn

Crisis in Eper politiek naar climax: grootste partij ‘niet meer welkom’ in coalitie

15 september De crisis in de Eper politiek heeft een climax bereikt. De grootste fractie in de gemeenteraad, Nieuwe Lijn, is uit de coalitie gestapt. De partij, die een halve eeuw vrijwel onafgebroken ‘regeerde’ in Epe, is in opspraak sinds eerst haar wethouder Robert Scholten opstapte en daarna ook diens opvolger Michiel Wiersinga, met anderhalf ton wachtgeld in het vooruitzicht.