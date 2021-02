Groei Aventus in Epe onzeker nadat gemeente weer tik op de vingers krijgt

De politieke crisis rond wethouder Scholten ontstond weliswaar over het Aventus-pand, maar de onderwijsinstelling had daar slechts zijdelings mee te maken. De rel ging over twee uitritten, die de gemeente in strijd met het bestemmingsplan had laten aanleggen. Scholtens positie bleek donderdag onhoudbaar omdat hij tegen de gemeenteraad loog over contractuele afspraken over die uitritten en zijn integriteit daarna nog verder in het geding kwam.