Groen licht voor eerste zonnepark van Ermelo

Update Man (39) aangehou­den voor leeggooien verfblik­ken in gemeente­huis Elburg

17:24 Een man (39) heeft vanmiddag verfblikken leeggegooid in het gemeentehuis van Elburg. Hij is door de politie aangehouden. Waarom de man met verf gooide, is niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan.