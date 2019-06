‘Groene pareltje’ Rietmeen wil heel Harderwijk blij maken

Wie ooit eens Central Park in New York heeft rondgelopen, verbaasde zich ongetwijfeld over het contrast van die plek, midden in de constant zoemende bijenkorf van de miljoenenstad. Nou is Harderwijk natuurlijk bij lange na The Big Apple niet, maar hetzelfde gevoel bekruipt je een beetje als je door de Ontmoetingstuin banjert. Okay, de A28 is een hinderlijke dissonant, maar desondanks is het een pareltje van rust en ontspanning in de hectiek van alledag.