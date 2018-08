Groene Zoom in beeld als alternatieve locatie voor tiny houses Harderwijk

'Groot denken, klein blijven'

10:11 De slotact Pimpy Panda mocht afgelopen weekeinde wat tegenvallen, de 23ste editie van Jazz comes to Town (JCTT) in Epe verliep dit jaar weer vijf weken achtereen op rolletjes. Desondanks is de toekomst van het evenement gehuld in nevelen.