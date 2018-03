GroenLinks gebelgd over uitsluiting debat bij VVOG Harderwijk

Henk van Hakvoort van Bedrijven Kring Harderwijk - die het debat samen met VVOG organiseert - snapt dat het zuur is voor de drie, maar is de keuze om 'organisatorische redenen' zo gemaakt. "We werken met een soort Lagerhuis-format waarbij steeds twee partijen over een stelling debatteren. Met alle elf partijen zou dat te langdradig worden. Acht is voor ons precies goed." De keuze viel op de zeven zittende partijen, plus nieuwkomer Wij Harderwijk. "Omdat wij graag een lokale vertaling wilden", legt Hakvoort die beslissing uit.

Van der Mannen vindt dat nogal arbitrair. "Het lijkt eerder alsof ze niet geïnteresseerd zijn in ons linkse geluid." Volgens Van Hakvoort is dat niet het geval. "Ik kom uit Ermelo dus ben neutraal over de Harderwijker politiek. Geloof me, er zit niets achter. Bij landelijke tv-debatten zie je toch ook dat niet alle partijen uitgenodigd worden?" De commotie die er nu over ontstaat vat hij zelfs positief op: "Dat betekent in elk geval dat dit debat leeft."

GroenLinks neemt het besluit sportief op en gaat niet ter provocatie met 'clubshirts' of spandoeken in het publiek zitten. "We gaan er wel heen, maar dan als toeschouwers. Als we de gelegenheid krijgen, willen we ons wel mengen in de discussie. Maar we houden het netjes."