Groep boeren wil discussie over omgekeerde vlag beslechten met daad in Wezep: ‘We hebben respect’

Veel Oekraïense kinderen op Zomer­school in Heerde: ‘Volgend jaar naar een reguliere klas’

Normaal gesproken worden er op het terrein van de scoutingvereniging in Heerde ingewikkelde knopen gelegd, maar nu even niet. Kinderen tussen de zes en twaalf krijgen hier de komende drie weken bijles op de Zomerschool in Heerde. Bedoeld voor kinderen die korter dan vier jaar in Nederland wonen of een leerachterstand hebben: ,,Het belangrijkste doel is taalbevordering.”

2 augustus