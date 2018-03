Groep Hop Ermelo vangt bot bij rechter om reclameborden

Politieke partij Groep Hop, genoemd naar oprichter Jan Hop uit Ermelo, wil om 25 lantaarnpalen in het dorp borden hangen met de tekst STEM GROEP HOP. Volgens de gemeente is er echter een contract met reclamebedrijf Calumma over het adverteren op de palen. Het staat Hop vrij om (betaald) te adverteren via deze route. Hop wil dat niet en voelt zich beknot in zijn democratische vrijheden.