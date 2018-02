Groep Hop naar de rechter om verkiezingsborden Ermelo

Politieke partij Groep Hop wil dat de rechter zich uitspreekt over het plaatsen van 50 verkiezingsborden op lantaarnpalen in Ermelo. De gemeente wil daar niet aan meewerken. Groep Hop wil die hulp via een voorlopige voorziening afdwingen.

Groep Hop, genoemd naar oprichter Jan Hop uit Ermelo, wil om 25 lantaarnpalen in het dorp zogenoemde sandwichborden plaatsen met de tekst STEM GROEP HOP. Een dubbel verzoek ging richting gemeente Ermelo, maar tot zijn grote frustratie kreeg Jan Hop steeds lik op stuk. Volgens de gemeente is er een contract met reclamebedrijf Calumma over het adverteren op die lantaarnpalen. Zij verzorgt de acquisitie en de contract. Het staat Groep Hop vrij om te (betaald) te adverteren via deze route .

Beknot

Hop is het daar niet mee eens en voelt zich hiermee beknot in zijn vrijheid tot meningsuiting. Ook vindt hij het 'ernstig', dat op het tweede verzoek na drie maanden nog geen antwoord was binnengekomen. Tijdens een zitting voor de bezwaarcommissie begin februari gaf een ambtenaar van de gemeente toe dat het antwoord er inderdaad nog moest komen.