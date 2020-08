‘Groetjes vanaf #Terschelling. Ook namens Mark en Jort.’ Media storten zich op tweet van Bert-Jan uit Wezep

Dat die zo opgewonden zouden doen over het berichtje dat hij op Twitter plaatste, had hij zich niet kunnen bedenken, zegt Westerink. Dáár zit de premier dus... ,,Het ontplofte ineens. Nu.nl bracht het, Shownieuws berichtte erover, allerlei kranten namen het nieuws over dat de premier op Terschelling is. Een aantal vroeg me netjes of ze de foto mochten gebruiken. Tuurlijk.’’