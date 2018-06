Groot Emausbewoners sporten bij 'gewone' Ermelose verenigingen

Buurtsportcoaches

De gemeente Ermelo zet de buurtsportcoaches van Heel Ermelo Beweegt in om de jongeren te stimuleren en te begeleiden. Het is de bedoeling dat ze uiteindelijk zelfstandig kunnen sporten en bewegen. ,,Sommigen hebben al een passie voor bewegen en sport, bij anderen proberen wij dat aan te wakkeren", zegt buurtsportcoach Iris Buursink. ,,Vervolgens is het aan ons om te kijken of het mogelijk is te gaan sporten bij een reguliere sportvereniging in Ermelo."