Groot onderhoud en isolatie Schoolstraat Putten

Te koop

Voor WSP is het een dure operatie, die ongeveer 40.000 euro per woning kost. Omdat een aantal van deze huizen in het verleden is verkocht aan de huurders, krijgen deze kopers de mogelijkheid om met de verbetering mee te doen. Directeur Marieta Peek van WSP: ,,De huizen in de Schoolstraat zijn door de woningstichting verkocht voor 180.000 tot 190.000 euro. De kopers wisten in welke staat de huizen waren. Nog steeds bestaat de mogelijkheid voor mensen in de Schoolstraat om hun huis te kopen van de woningstichting. Maar na de opknapbeurt zullen de prijzen wel wat hoger liggen natuurlijk.''