Groot onderhoud, maar geen ingrijpende veranderingen aan N303 in Ermelo

Ermelose politiek grijpt toch niet naar zwaarste middel om vertrouwen terug te winnen

9 september Ermelo is op de goede weg! Het onderzoek dat de gemeenteraad heeft laten doen naar drie hoofdpijndossiers biedt genoeg handvatten om mee verder te kunnen. En het is niet nodig om uitputtend onderzoek op te tuigen om bloot te leggen wat er allemaal mis is bij de gemeente. Dat hadden vier partijen al samen afgestemd voordat de raad gisteren in debat ging.