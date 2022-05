Groot onderhoud op A50 tussen knooppunt Hattemerbroek en Epe

Met Onder­stroom Festival heeft LaLaLand eindelijk een opvolger in Harderwijk: ‘Willen het steeds grootser aanpakken’

Precies vijf jaar na de laatste editie van LaLaLand, zijn de Wijde Wellen in Harderwijk weer het decor van een gratis muziekfestival. In het laatste weekend van mei wordt Onderstroom Festival gehouden. De vergelijking met het populaire LaLaLand is snel gemaakt, al stelt de organisatie zich bescheiden op. ,,We beginnen klein, maar willen de komende jaren groeien.’’

