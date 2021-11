Groot onderzoek naar illegale activiteiten op bedrijventerrein Kruismaten in Elburg: ‘Waar verdienen zij hun geld mee?’

Tachtig vluchtelin­gen krijgen onderdak in Hotel de Mallejan in Vierhouten

Tachtig vluchtelingen die net in Nederland aankomen, kunnen de komende twee maanden opgevangen worden in Hotel De Mallejan in Vierhouten. Dat is vanochtend besloten door burgemeester en wethouders van Nunspeet. De eerste vluchtelingen komen vrijdag aan in het Veluwse dorp. Dorpsbewoners hebben vanmiddag een brief gekregen.

2 november