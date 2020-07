Groot zomers onderzoek onder ‘corona-toeristen’: wat missen we nog in de Randmeren?

,,Een unieke kans, die we niet konden laten schieten.’’ Zo noemt Rita Braam het onderzoek dat de hele zomer in beslag zal gaan nemen. ,,Nu veel Nederlanders thuis vakantie vieren, worden we overspoeld met mensen voor wie de regio nieuw is. We willen dolgraag weten hoe hun eerste indruk is. Welke dingen doen we goed, en welke minder? En wat missen we nog in, of langs de meren?’’