'Bull-achtige' bijt eigen baasje na vechtpar­tij met andere hond in Harderwijk

15:27 De eigenaar van een 'bull-achtige' hond in Harderwijk is gisteren door zijn eigen hond gebeten. De man probeerde zijn hond en een andere hond op de Deventerweg in Harderwijk uit elkaar te halen toen die in gevecht waren en werd daarbij flink in zijn arm gebeten.