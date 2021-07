Grootste meubel kasteel Cannenburch kan voorlopig weer jaren mee

Om de juiste keuzes te maken over hoe het bed hersteld moest worden, is grondig onderzoek gedaan, vertelt conservator Jorien Jas. ,,Jaren geleden zijn we daar al mee begonnen. We hebben textiel- en houtrestauratoren erbij betrokken en ook adviseurs van buitenaf om raad gevraagd. Want zo’n oud bed is enorm kwetsbaar en ons doel is altijd om te behouden wat we hebben. De groene stof is van wol en de band is van linnen en zijde en we kwamen erachter dat je dat heel goed kunt afdekken met hele dunne onzichtbare nylon tule.’’