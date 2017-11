Grootste visvijver Snakelake in Putten eerder open

videoHet Snakelake in Putten, de grootste stokvisvijver van Nederland, opent zaterdag 11 november voor het publiek. Het openingsfeestje is vier maanden eerder dan verwacht. De visvijver in de vorm van een slang trekt nu al internationale aandacht.

,,De aanleg ging vlotter dan verwacht,'' zegt directeur Hendrik Hamstra van het bedrijf De Berenkuil aan de Berencamperweg, dat ook een vliegvisvijver en een forellenvijver exploiteert. Het 450 meter lange Snakelake is in het voorjaar van 2017 gegraven en inmiddels zijn er in twee etappes meer dan 25.000 vissen in uitgezet. De oevers zijn begroeid met struiken en gras en er is een overdekte lodge gebouwd voor de verkoop van aas en hengelbenodigdheden, er zijn 56 verharde visstekken aangelegd.

Op 31 oktober is een grote lading nieuwe vissen in de vijver uitgezet, onder meer karpers, maar ook barbelen, voorns, brasems en windes, in totaal 15.000 vissen. Hamstra: ,,In het voorjaar hebben we al 10.000 vissen gehaald en we hebben de hele zomer door ook nog vissen vanuit onze grote plas overgezet in het nieuwe Snakelake. Genoeg vis dus om het publiek nu toe te laten. Omdat alle voorzieningen ook klaar zijn gaan we proefdraaien. Daarom hebben we de officiële opening maar wat naar voren gehaald.''

Vissen

Hamstra vertelt dat hij al is benaderd uit alle delen van Nederland, maar ook vanuit België en Duitsland door mensen die willen komen vissen in de nieuwe vijver. ,,In Duitsland zijn de regels rond vissen zo streng geworden dat het niet leuk meer is. Gevangen vissen in Duitsland mag je bij voorbeeld niet meer terugzetten. Door de strenge regels komen Duitse sportvissers naar Nederland om hun sport te beoefenen.''

De ondernemer verwacht ook uit Nederland veel belangstellnig voor het Snakelake. ,,Vissen is een populaire sport. De Nederlandse Sportvisserij is de op-één-na grootste sportbond van het land, met meer dan 500.000 leden. En ook mensen zonder vispas mogen bij ons komen vissen, want de vissers zijn op particulier terrein.''

De 56 visplaatsen aan de oevers van het Snakelake zijn niet overdekt. Hamstra: ,,Nee, wat denk je? Vissen is een sport voor ijzersterke mannen.''