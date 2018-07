Grote brand Oldebroek is geblust, defensie houdt oogje in het zeil

Boottoeris­ten 'blij verrast' door vernieuwd Harder­wijks havenge­bied

15 juli Nee, het is deze weken bepaald geen straf om havenmeester te zijn in Harderwijk. ,,Of we op moeilijkheden stuiten? Nee, eigenlijk helemaal niet", lachen Harro Lunshof en Rob Kleijer. Samen met Hendrik van de Velde en Erik Westenberg vormen zij sinds dit voorjaar de nieuwe havendienst. ,,Alle boottoeristen die we ontvangen zijn in opperbeste stemming. Ze vinden de vernieuwde boulevard fantastisch."