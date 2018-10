Grote carrièremarkt op bedrijvenpark H2O Hattemerbroek

Winter in de Vesting te druk? Dan gaan de poorten in Elburg dicht

2 oktober Nadat het evenement Kerst in de Vesting in Elburg aan haar eigen succes ten onder ging, pakte een groep binnenstadbewoners de handschoen op. Met Winter in de Vesting wilden ze een 'klein, knus en kneuterig' vervolg geven. Hoe staat het met de plannen?