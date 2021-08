Grote politieactie in buitengebied van Putten, ‘gewelddadige man’ aangehouden

Hogeschool Windesheim: ‘serieus onderwijs op 1,5 meter afstand onmogelijk, nóg zo'n jaar is funest voor onze studenten’

12 augustus Morgen valt de beslissing of het hoger onderwijs over twee weken weer volledig open mag en zo ja, of de anderhalvemeterregel van tafel gaat. Voor Hogeschool Windesheim in Zwolle is er maar één besluit mogelijk: de scholen moeten volledig open kunnen, zónder dat studenten 1,5 meter afstand hoeven te houden. ,,Met die beperking is serieus onderwijs niet mogelijk.’’