Grote ravage bij aanrijding Harderwijk: twee personen naar het ziekenhuis

Poll Zo kan Harderwijk eruit gaan zien als het Dolfinari­um de poorten moet sluiten

Wat als het Dolfinarium in Harderwijk binnen enkele jaren ophoudt te bestaan? Met die vraag in het achterhoofd zijn landschapsarchitect Niek Heijboer en stedenbouwkundige Frits Kroese aan het tekenen geslagen. Het resultaat is een allesomvattend kustplan dat het Dolfinariumeiland teruggeeft aan de stad en haar inwoners.

11:30