Grote schrik na felle brand in Nunspeet, meerdere schuren verwoest: ‘Vlammen waren metershoog’

De brandlucht is nog goed te ruiken aan de Jasmijnweg in Nunspeet. Bij bewoner Gerrit Mulder (43) werd vannacht ineens op de deur gebonkt. ,,Dat bleken de achterburen te zijn”, zegt hij. Op dat moment had hij zelf nog niks in de gaten. Al gauw werd duidelijk waarom zijn nachtrust abrupt verstoord werd. ,,Dan kijk je de tuin in en zie je een grote vuurzee, dat is wel even schrikken.”