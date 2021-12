Grote stroomstoring ziekenhuis in Harderwijk voorbij, man opgepakt bij afzetting: ‘Plots was het pikzwart’

videoDe elektriciteit bij het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is vanochtend volledig uitgevallen. Hulpdiensten uit de regio werden massaal gealarmeerd en bezoekers moesten het ziekenhuis verlaten. Pas na anderhalf uur werd de storing verholpen. En dat is niet voor het eerst.

Er leek vanochtend rond 09.30 uur niet veel aan de hand in Harderwijk toen er een melding binnenkwam dat iemand vastzat in een lift. Maar binnen de kortste keren stond het terrein voor en rond het ziekenhuis vol met politie, brandweer en handhaving. Wat bleek? De stroom in het pand was compleet uitgevallen.

Quote Het was echt heel donker, pikzwart. Friso, bezoeker ziekenhuis

En waar in een ziekenhuis normaliter dan de noodstroom automatisch aan gaat, leek dat deze keer niet het geval. Het ziekenhuis werd van binnen volledig donker, zag ook Elsemieke, die vanwege een gebroken knie op de röntgenafdeling stond. ,,Plotseling viel alles uit’’, vertelt ze. ,,Maar het viel mee qua paniek.’’

Haar partner Friso beaamt dat: ,,Ze dachten dan ook dat alles binnen een paar minuten wel weer zou opstarten. Maar dat gebeurde niet... Het was echt heel donker, pikzwart.’’

‘Komt niet kijken’

En dat bleef het ruim een uur. Intussen werd de omgeving rond het ziekenhuis door de massaal toegesnelde hulpdiensten afgezet. De boodschap van de Veiligheidsregio was duidelijk: ‘Kom niet kijken, mede vanwege de corona-richtlijnen. Houd toegangswegen naar het ziekenhuis vrij en volg de berichtgevingen voor het laatste nieuws.’

Volledig scherm Een persoon werd gearresteerd. © Persbureau Heitink

Die boodschap werd overigens niet door iedereen opgevolgd; één man werd gearresteerd nadat hij langs de afzetting probeerde te komen. Vervolgens wilde hij niet meewerken met de politie en beledigde hen. Waar die opstandigheid vandaan kwam, is nog onduidelijk. Het kwam hem op een aanhouding te staan.

Oliebollen

Wie ook te maken kreeg met de afzetting, was de eigenaar van de plaatselijke oliebollenkraam. Die stond pal naast de hoofdingang gepositioneerd en werd dus samen met het ziekenhuis afgesloten van bezoek. De afstand tot zijn klanten - die hun bestelling al hadden gedaan - legde hij dan maar te voet af.

Volledig scherm De eigenaar van de oliebollenkraam moest aan de wandel. © Teake Dijkstra

Uiteindelijk gingen tegen 10.45 uur de eerste lichten in het ziekenhuis weer aan. De Veiligheidsregio en Liander meldden vervolgens pas na 11.00 uur dat de storing volledig was verholpen. ‘Het ziekenhuis wordt gefaseerd opgestart’, luidde de boodschap. Hoeveel patiënten hinder hebben ondervonden van de storing is nog niet bekend.

De oorzaak?

Wat de exacte oorzaak van de grote storing is geweest, wordt onderzocht. Opvallend is dat het de vierde keer in twintig jaar tijd is dat het misgaat bij dit ziekenhuis. Sterker: om de vijf jaar is er een stroomprobleem. In november 2006, augustus 2011 én november 2016 viel de stroom in het ziekenhuis uit.

In de twee laatste gevallen faalde het noodsysteem; de schakelaar die ervoor moest zorgend dat alles overspringt op noodstroom werkte niet.

Lees hieronder de ontwikkelingen van vanochtend terug in het liveblog dat we bijhielden:

Volledig scherm Stroomuitval bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. © Teake Dijkstra

Volledig scherm Hulpdiensten wachten buiten het ziekenhuis op nadere instructies. © Persbureau Heitink