Grote uitslaande brand legt chalet op vakantiepark Harderwijk in de as

Ook in Nunspeet zijn twijfels over steun voor Lelystad Airport

Ook in Nunspeet roert de politiek zich over de kennelijk positieve opstelling van de gemeente over de komst van Lelystad Airport. De ChristenUnie plaatst daar wel een paar vraagtekens bij. „Veel mensen hebben twijfels.” De politiek komt later dit jaar alsnog aan bod.

9 februari