Grote zorgen in Emst en Oene over veiligheid in verkeer: ‘Ze blazen met 120 kilometer per uur voorbij, je houdt je hart vast’

Drie van zijn katten zijn al doodgereden, de hond zit inmiddels noodgedwongen achter een hek van 2 meter hoog. Henry Chrispijn woont al ruim twintig jaar aan de Houtweg in Oene. Hij ziet met lede ogen aan hoe in toenemende mate het verkeer voorbij raast over de smalle landweg die zijn dorp met de IJsseldijk verbindt. ,,Er zijn er bij die hier met 120 kilometer per uur voorbij komen blazen. Echt waar, je houdt je hart vast. Er zit hier ook een school, kinderen vliegen af en toe de weg op zoals kinderen dat doen.’’ Oene is maar een klein agrarisch dorp, legt Chrispijn uit. ,,Maar het verkeer is enorm toegenomen, de infrastructuur is niet meegegroeid.’’