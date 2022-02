‘Haal je info en prik lokaal’ in Veluvine

De tijdelijke locatie bij de Veluvine is geopend van 11.00 tot 19.30 uur in Veluvine aan de F.A. Molijnlaan 186 in Nunspeet. Men kan binnenlopen zonder afspraak voor de eerste of tweede vaccinatie. De boostervaccinatie is alleen voor iedereen van 18 jaar of ouder. Voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar moet wel eerst een afspraak gemaakt worden door te bellen naar het landelijke afsprakennummer 0800-7070.