Hakken in Hattemerbroeks zand: geen flexwoningen op speelveld

Pieter maakte zijn woning in Elburg een stuk duurzamer (en deelt zijn gouden tip)

Pieter Teitsma heeft zijn jarentachtigwoning in Elburg de afgelopen jaren flink verduurzaamd. ,,We hebben van het geld dat we op ons bruiloftsfeest in 2006 kregen dubbelglas laten zetten.’’ Wie wil zien wat er daarna nog meer veranderde, kan tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route bij Teitsma terecht. Zoals er op de Veluwe nog veel meer eigenaren van energiezuinige woningen vandaag en zaterdag 5 november uitleg geven.

29 oktober