Halal-tak Tomassen Duck To failliet

De halal-afdeling van Tomassen Duck To is failliet verklaard. Het is een onderdeel van eendenslachterij Tomassen Duck To in Ermelo. Het bedrijf kwam vorig jaar enkele keren negatief in het nieuws omdat actiegroepen beweerden dat Tomassen Duck To op een zeer dieronvriendelijke manier met eenden om zou gaan. Het Ermelose bedrijf is de enige onderneming in Nederland die eenden slacht. Wat de achtergrond is van het faillissement van de halal-tak is nog niet duidelijk. Bij het bedrijf was geen toelichting meer te krijgen.