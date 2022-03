Handen politiek in Nunspeet niet op elkaar voor diftar: ‘Geen Harderwijkse toestanden hier’

De kans dat Nunspeet in navolging van meerdere gemeenten op de Veluwe diftar in gaat voeren lijkt vooralsnog klein. De meeste politieke partijen krijgen er in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen de handen niet voor op elkaar. ,,We willen geen Harderwijkse toestanden.’’