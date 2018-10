Handtekeningen gezet: bezem door verpauperde recreatieparken

Groot verdriet in Putten na verdrin­king Bert Besselsen (55) in Israël

28 oktober Het verdriet in Putten is groot na het overlijden van de Bert Besselsen. Tijdens een heldhaftige actie waarbij twee kinderen van verdrinking zijn gered, verdronk de 55-jarige man uit Putten zelf. Het drama gebeurde tijdens een kerkelijke studiereis naar Israël. In de Andreaskerk in Putten werd vanavond een speciale dienst gehouden.