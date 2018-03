Handtekeningen zijn eerste stap naar een Open Sportpark in Harderwijk

Het stimuleren van 'open clubs' is een van de ambities van het Gelders sportakkoord, dat begin vorig jaar is ondertekend door ruim tachtig partijen, waaronder sportbonden, ondernemers, gemeenten, onderwijs en Topsport Gelderland. De opzet van het sportakkoord is om de economische en maatschappelijke waarde van sport te versterken.

Geld voor sportparkmanager

Ook Ermelo, Putten en Nunspeet werken aan plannen om te komen tot een vitaal sportpark. De gemeenten kunnen daarbij subsidie krijgen van de provincie. Harderwijk zet het geld in om een sportparkmanager aan te stellen. Deze is aanwezig op het park, ontwikkelt activiteiten, begeleidt mensen en legt verbindingen met andere organisaties.

Een open sportpark is meer dan alleen een vitale sportvereniging. De bedoeling is dat sportverenigingen met elkaar en met maatschappelijke organisaties samenwerken. 'De activiteiten dragen bij aan het welzijn, de gezondheid en de participatie van burgers in haar directe omgeving', zo staat in een persbericht van de gemeente Harderwijk omschreven. Hierbij wordt sporten in het Sociaal Domein (zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp) gestimuleerd doordat er onder andere activiteiten worden aangeboden voor specifieke doelgroepen.