Hanekamp Harderwijk wint 150.000 euro in Postcode Loterij

Heerderweg bij Epe vandaag al open

16:42 In tegenstelling tot wat de provincie Gelderland eind vorige week meldde, is de Heerderweg (N794) niet dinsdag 16 oktober, maar vanavond vanaf 18.00 uur alweer open voor al het doorgaande verkeer. Dat heeft de provincie vrijdagmiddag in een nieuwsbrief over de werkzaamheden laten weten aan de omwonenden.