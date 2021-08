Hanneke mag wél, maar Formule 1-fans Roel en John zien GP in Zandvoort aan neus voorbij gaan: 'Dit is niet te begrijpen’

Het kostte flink wat moeite, maar het lukte Roel Schumacher om drie tickets te bemachtigen voor de vrijdag, zaterdag en zondag van de GP in Zandvoort dit jaar. Voor wie het zich afvraagt: de 50-jarige Drontenaar is geen familie van de Duitse racelegende Michael Schumacher. ,,Niet dat ik weet. Anders is het de arme tak van de familie”, lacht hij. Racefan, dat is hij zeker. In 2018 in Oostenrijk en een jaar later in Hockenheim was hij erbij. Hongarije, Engeland en België staan op het verlanglijstje. Maar eerst moet Zandvoort nog worden afgestreept.