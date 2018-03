Hans Esmeijer verkent mogelijkheden coalitie Harderwijk

Harderwijk Anders is initiatiefnemer in het zoeken naar een nieuwe coalitie, omdat de partij de meeste stemmen haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen. De eerste optie die Van Noort laat onderzoeken is de bereidheid van de partijen om de bestaande coalitie voort te zetten. Harderwijk Anders, VVD, CDA en ChristenUnie vormden de afgelopen vier jaar het dagelijks bestuur van de gemeente Harderwijk. Er is onderling vertrouwen in deze combinatie.

Koopzondag

Het tweede scenario dat Van Noort door Esmeijer laat bestuderen is een coalitie van Harderwijk Anders, VVD, CDA en D66. Deze laatste variant heeft als belangrijkste pluspunt dat de koopzondag hier kans van slagen krijgt. Voor ChristenUnie Harderwijk is de invoering van koopzondagen altijd een onbespreekbaar punt geweest. Omdat de koopzondag een breedgekoesterde wens is in Harderwijk, wil de lijsttrekker van de grootste partij bekijken of de coalitie met D66 misschien wenselijker is.

Verkenner

Hans Esmeijer heeft de rol gekregen van 'verkenner' . CDA'er Esmeijer (71) uit Apeldoorn komt oorspronkelijk uit het onderwijs, maar hij heeft een lange politieke loopbaan. Hij is vooral bekend als voormalig gedeputeerde van de Provincie Gelderland, maar hij was ook waarnemend burgemeester van de gemeente Apeldoorn en (in)formateur bij de provincie Gelderland en bij de gemeente Doesburg.

In Harderwijk is Esmeijer geen onbekende. Twee jaar geleden was hij gespreksleider die in opdracht van de gemeente Harderwijk met alle betrokken partijen de visie op podiumkunsten samenstelde.

Achtergrond