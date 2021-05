Hanzeheerd en IJsselheem fuseren, Brinkhoven in Heerde en De Bongerd in Hattem verder als verpleeghuis

‘Internati­o­na­le roadtrip’ met gestolen auto én kenteken eindigt in Nunspeet: ‘Je kan het slechter treffen’

11 mei Een ‘internationale roadtrip’ van een man uit Duitsland is maandag geëindigd in Nunspeet. Daar is hij aangehouden nadat er wat belletjes afgingen toen hij op de A28 bij Zwolle was gesignaleerd.