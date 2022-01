Harddrugs gevonden: burgemeester Renkema sluit woning in Nijkerk

Dit is een reden om de woning te sluiten voor de duur van drie maanden op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Burgemeester Renkema: ,,De productie van en handel in drugs heeft grote gevolgen voor de veiligheid in de buurt, de gezondheid, het milieu en de openbare orde. We willen de veiligheid binnen onze gemeente bewaken en zetten daarom sterk in op de aanpak van dit soort activiteiten. Onder een aantal omstandigheden hebben we de mogelijkheid een woning te sluiten, overtreding van de Opiumwet is één van die omstandigheden. We willen hiermee een duidelijk signaal geven dat er geen plaats is in Nijkerk voor dit soort zaken.”