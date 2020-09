Harde wind nekt eerste ‘drijvende bios’ Harderwijk

De Drijf In - met je boot naar de bios - in Harderwijk is afgelast. Met een te harde wind en de voorspelde regen vindt de organisatie het niet verantwoord om het evenement (een primeur) in Harderwijk, dat vanavond zou plaatsvinden, door te laten gaan.

,,Jammer, maar het is niet anders’’, zegt Dick van Buren, voorzitter van het Filmhuis Harderwijk onder wiens vleugels de Drijf In zou plaatsvinden. Bedenker is echter Waterfront-bewoner Gerwin Tromp, die graag wat reuring in zijn wijk zag. Daar, langs de Watersportboulevard zou het evenementje kunnen plaatsvinden, met inachtneming van de coronaregels voor maximaal 20 bootjes.

Te risicovol

Het Filmhuis zou een groot filmdoek voor buiten leveren van 5,25 meter breed en 3 meter hoog, voor het vertonen van Fisherman’s Friends, een film die gaat over vissers. ,,Maar het is met deze wind te risicovol’’, zegt Van Buren. Alle twintig deelnemers (het evenementje was razendsnel uitverkocht), zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

Nieuwe poging

,,Maar uitstel is geen afstel’’, verzekert Van Buren. ,,Volgend jaar doen we weer een nieuwe poging: het idee is te leuk om te laten liggen. Eigenlijk willen we het liefst een groot meerdaags evenement optuigen, met film en muziek, rond het water. Maar dat zit er met corona voorlopig niet in.