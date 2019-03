Harderwijk bindt strijd aan tegen hittegolven met koelte-eilanden

Bloedhete zomers als die van 2018, toen het kwik op zeker moment de veertig aantikte, zullen in de toekomst alleen nog maar vaker voorkomen, zo is de verwachting. Met de nodige gezondheidsrisico's tot gevolg. En dus is het nodig om maatregelen te treffen die zogenaamde ‘hittestress’ voorkomen.