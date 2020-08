Harderwijk en Ermelo deels zonder stroom door onweer

Ontsnapt door de kolkende rook bij flatbrand in Vaassen: ‘Wij konden niets zien’

14 augustus Van hun scooter is niets meer over, het trappenhuis van het woongebouw in Vaassen is drie etages hoog zwart geblakerd en in de kamers in hun flat staan de sporen van grote brandweerlaarzen op de vloer. In een half uur was het gebeurd. Ivanca Roeten zit een uur later nog na te trillen op de galerij, waar het zwaar ruikt naar rook.