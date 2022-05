Harderwijk hield de adem in na moord op Fortuyn: ‘Je kon verwachten dat eventueel wraak zou worden genomen’

Hij had laat op de avond van het dodelijke schot in Hilversum nog zijn collega in Wageningen gebeld, vertelt de oud-burgemeester (1992-2004), terugkijkend op de bizarre gebeurtenissen in zijn gemeente in de eerste helft van mei 2002. De Groot meende dat Van der G. in Wageningen woonde. ,,Ik zei tegen de burgemeester dat het wel eens spannend zou kunnen worden. Ik dacht aanvankelijk dat Harderwijk er niets mee te maken had.’’