Harderwijk is een jazzstad; nieuwe editie Jazzdagen

Brandsen kondigt met trots de derde jaargang aan van Jazzdagen Harderwijk. Niet meer een festival met alle jazzconcerten in twee weken tijd, zoals bij de start in 2017, maar tien concerten, verspreid over het jaar 2019. Niet meer in de twee concertzalen (Estrado en Catharinakapel), maar uitsluitend nog in de Catharinakapel.